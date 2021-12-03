फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Gifts distributed to children suffering from thalassemia

Faridabad News: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बांटे उपहार

Thu, 05 Nov 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Gifts distributed to children suffering from thalassemia
फरीदाबाद। दिवाली की खुशियां उस समय और बढ़ गईं जब थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को उपहार और साइकिलें देकर उनके साथ त्योहार मनाया गया। फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया की ओर से सेक्टर-11 स्थित होटल में दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें बच्चों ने जादू के खेल, संगीत, नृत्य और उपहारों के बीच उत्साह के साथ दिवाली मनाई। कार्यक्रम में समाजसेविका शैली और उनके परिवार ने बच्चों को दिवाली के उपहार भेंट किए। वहीं बन्नूवाल वेलफेयर एसोसिएशन फरीदाबाद की ओर से पांच थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को साइकिलें दी गईं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed