Faridabad News: ई-मेल हैक कर 99.43 लाख रुपये की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

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साइबर थाना बल्लभगढ़ ने कंपनी से 92.89 लाख रुपये की ठगी के मामले में विक्रांत और नवीन कुमार उर्फ अमित को गिरफ्तार किया है। एक कारोबारी की ईमेल पहचान हैक कर बैंक खाता बदलने का फर्जी संदेश भेजा गया। 3 से 21 सितंबर 2026 के बीच खरीदार कंपनी ने नए खाते में 92.89 लाख रुपये भेजे। पुलिस जांच में पता चला कि यह रकम आसिफ हुसैन के खाते में आई थी। विक्रांत ने 50 लाख रुपये का सोना खरीदा। नवीन पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। दोनों आरोपियों को नौ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।देहरादून निवासी सौरभ गुप्ता को 6.54 लाख रुपये की टेलीग्राम कार्य ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भीकम कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को 30 सितंबर 2026 को वॉट्सएप पर संदेश मिला था। उसे उत्पादों को लाइक करने के बदले कमाई का लालच दिया गया। बाद में 6,54,800 रुपये जमा करा लिए गए। पुलिस दोनों मामलों में रकम के इस्तेमाल और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है। संवाद