फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Fraud via email hacking: Three accused arrested

Faridabad News: ई-मेल हैक कर 99.43 लाख रुपये की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Fraud via email hacking: Three accused arrested
फरीदाबाद। पुलिस ने दो साइबर ठगी के मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुल 99.43 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है। एक मामले में कंपनी की ईमेल पहचान हैक कर 92.89 लाख रुपये, दूसरे में टेलीग्राम कार्य से 6.54 लाख रुपये ठगे गए।
विज्ञापन

साइबर थाना बल्लभगढ़ ने कंपनी से 92.89 लाख रुपये की ठगी के मामले में विक्रांत और नवीन कुमार उर्फ अमित को गिरफ्तार किया है। एक कारोबारी की ईमेल पहचान हैक कर बैंक खाता बदलने का फर्जी संदेश भेजा गया। 3 से 21 सितंबर 2026 के बीच खरीदार कंपनी ने नए खाते में 92.89 लाख रुपये भेजे। पुलिस जांच में पता चला कि यह रकम आसिफ हुसैन के खाते में आई थी। विक्रांत ने 50 लाख रुपये का सोना खरीदा। नवीन पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। दोनों आरोपियों को नौ दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
विज्ञापन

देहरादून निवासी सौरभ गुप्ता को 6.54 लाख रुपये की टेलीग्राम कार्य ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भीकम कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को 30 सितंबर 2026 को वॉट्सएप पर संदेश मिला था। उसे उत्पादों को लाइक करने के बदले कमाई का लालच दिया गया। बाद में 6,54,800 रुपये जमा करा लिए गए। पुलिस दोनों मामलों में रकम के इस्तेमाल और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed