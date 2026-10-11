Faridabad News: क्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम पर 65 हजार की धोखाधड़ी

बल्लभगढ़। फरीदाबाद से ओडिशा के तालचेर तक क्रेन पहुंचाने के नाम पर 65 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ओमेगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन संजय गुलाटी की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिकायत के अनुसार, संजय गुलाटी ने 6 अक्टूबर को गूगल पर ट्रांसपोर्टर की तलाश की थी। इस दौरान भिवानी निवासी बंसल से संपर्क हुआ। आरोपी ने क्रेन पहुंचाने के लिए 1.30 लाख रुपये किराया बताया और ट्रक लगाने पर 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की शर्त रखी। 7 अक्टूबर को फैक्टरी में ट्रक लगाया गया। अगले दिन कंपनी ने 10 हजार और 40 हजार रुपये एनईएफटी तथा 15 हजार रुपये यूपीआई से भुगतान किए। आरोप है कि भुगतान के बावजूद ट्रक की बिल्टी (एलआर) नहीं दी गई। उस समय क्रेन ट्रक में लदी हुई थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।