Faridabad News: ई-कॉमर्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, चार आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 AM IST
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व्हॉट्सएप ग्रुप से जोड़कर भेजा था लिंक
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 3 लाख 44 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें तीन आरोपी खाताधारक हैं, जबकि एक ने कथित तौर पर ठगी के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराया था।
आरोपियों की पहचान गौरव श्रीवास्तव (23), सौरभ कुशवाह (21), मोहित (24), तीनों निवासी गुना मध्यप्रदेश और रवि (23) निवासी ललितपुर उत्तरप्रदेश के रूप में हुई है। चारों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-91 निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि अगस्त में अज्ञात नंबर से उसे व्हॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में भेजे गए लिंक पर क्लिक करने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट खुली। वहां प्रोडक्ट खरीदने और बाय-बैक विकल्प के जरिए मुनाफा मिलने का झांसा दिया गया। शिकायतकर्ता ने अलग-अलग किस्तों में 2.30 लाख रुपये लगाए। रकम निकालने का प्रयास करने पर खाता फ्रीज होने की बात कही गई। खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर आरोपियों ने 1,14,520 रुपये और जमा करा लिए थे। इसके बाद भी रकम वापस नहीं मिली। शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में प्राथमिकी दर्ज की गई। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 3 लाख 44 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें तीन आरोपी खाताधारक हैं, जबकि एक ने कथित तौर पर ठगी के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराया था।
आरोपियों की पहचान गौरव श्रीवास्तव (23), सौरभ कुशवाह (21), मोहित (24), तीनों निवासी गुना मध्यप्रदेश और रवि (23) निवासी ललितपुर उत्तरप्रदेश के रूप में हुई है। चारों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, सेक्टर-91 निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि अगस्त में अज्ञात नंबर से उसे व्हॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में भेजे गए लिंक पर क्लिक करने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट खुली। वहां प्रोडक्ट खरीदने और बाय-बैक विकल्प के जरिए मुनाफा मिलने का झांसा दिया गया। शिकायतकर्ता ने अलग-अलग किस्तों में 2.30 लाख रुपये लगाए। रकम निकालने का प्रयास करने पर खाता फ्रीज होने की बात कही गई। खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर आरोपियों ने 1,14,520 रुपये और जमा करा लिए थे। इसके बाद भी रकम वापस नहीं मिली। शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में प्राथमिकी दर्ज की गई। संवाद
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