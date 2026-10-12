Faridabad News: जानलेवा हमले में चार और आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव सोतई में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी और फरसे से जानलेवा हमला करने के मामले में अपराध शाखा सेंट्रल की टीम ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान दिनेश, पुष्पेंद्र, बहादुर और केतन निवासी गांव सोतई के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। इससे पहले संदीप को गिरफ्तार किया जा चुका है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, घटना चार अक्तूबर की सुबह गांव की हरिजन चौपाल के पास नाई की दुकान के नजदीक हुई थी। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ने बताया कि पुष्पेंद्र, बहादुर, प्रदीप, कपिल, श्यामू और केतन उसके भतीजे नवीन पर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर रहे थे। हमले में नवीन गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत पर थाना सदर बल्लभगढ़ में हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुरानी कहासुनी बनी हमले की वजह : प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि संदीप के चचेरे भाई और नवीन के बीच पुरानी कहासुनी थी। इसी रंजिश में हमला करने का आरोप है। गिरफ्तार चारों आरोपी संदीप के परिवार के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस हथियारों की बरामदगी और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।