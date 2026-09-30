Faridabad News: ट्रांसफार्मर में लगी आग, बिजली आपूर्ति प्रभावित

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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता देवेंद्र अत्री ने बताया कि ट्रांसफार्मर में रात करीब 7 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। विभाग को करीब 7:30 बजे घटना की सूचना मिली। इसके बाद बुधवार सुबह 10 बजे के बीच विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काम शुरू किया। टीम ने जले तारों और ट्रांसफार्मर को दुरुस्त किया। संवाद

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फरीदाबाद। एसजीएम नगर में मंगलवार रात करीब सात बजे बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तेज लपटें और धुएं का गुबार उठने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरातफरी मच गई। आग लगने के बाद आसपास के घरों और दुकानों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में अचानक ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठने लगीं। आसपास घर और दुकानें होने के कारण लोग घबरा गए। बिजली बंद होने से रातभर परेशानी हुई।