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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR registered over allegations of obtaining two separate birth certificates.

Faridabad News: दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 10:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:43 PM IST
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FIR registered over allegations of obtaining two separate birth certificates.
फरीदाबाद। एक ही लड़की के अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुजेसर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक प्रमाण पत्र का स्वास्थ्य केंद्र के आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई विवरण नहीं मिला, जो हाथ से जारी किया गया था।
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पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सहायक पुलिस आयुक्त मुजेसर की जांच रिपोर्ट के अनुसार, नूंह के इंदरी गांव निवासी पलसी उर्फ पल्छिम के दो जन्म प्रमाण पत्र सामने आए थे। इनमें से एक में जन्मतिथि 28 फरवरी 2008 और दूसरे में 14 सितंबर 2009 दर्ज है। दोनों दस्तावेज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घासेड़ा से जारी बताए गए थे। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से कराई गई जांच में सामने आया कि 2008 की जन्मतिथि वाला प्रमाण पत्र ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर वर्ष 2025 में जारी हुआ था। वहीं, 2009 की जन्मतिथि वाले हाथ से लिखे प्रमाण पत्र का स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में कोई विवरण दर्ज नहीं है। जांच में स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी रामकला, लड़की की मां मोनिका, पिता नरेश और इंदरी निवासी अमित की मिलीभगत की आशंका जताई गई है। कानूनी राय मिलने के बाद पुलिस ने आठ अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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