फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR registered against boyfriend in connection with the discovery of a young woman's body at a hotel.

Faridabad News: होटल में युवती का शव मिलने के मामले में प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 10:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
FIR registered against boyfriend in connection with the discovery of a young woman's body at a hotel.
आगरा निवासी अदिति का सेक्टर-11 स्थित होटल के कमरे में मिला था शव
विज्ञापन

पिता ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-11 स्थित होटल रॉयल हार्मनी के कमरे में युवती का शव पंखे से लटका मिलने के मामले में पुलिस ने उसके साथ होटल में ठहरे युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतका की पहचान आगरा निवासी अदिति लवानिया के रूप में हुई है।
उसके पिता धीरेंद्र लवानिया की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में पिता ने युवक पर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, 10 अक्तूबर की रात करीब 1:15 बजे सेक्टर-11 पुलिस चौकी को होटल रॉयल हार्मनी में युवती का शव पंखे से लटका होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। होटल स्टाफ के कर्मचारी की मदद से पुलिस दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 204 में पहुंची। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर युवती का शव काले रंग की चुन्नी के फंदे से पंखे पर लटका मिला। पुलिस ने होटल प्रबंधन को सूचना देकर मौके का निरीक्षण किया। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान मृतका की पहचान अदिति लवानिया निवासी शाहगंज, आगरा (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक अदिति 8 अक्तूबर से इसी कमरे में आगरा निवासी हेमेन्द्र शर्मा के साथ ठहरी हुई थी।
विज्ञापन

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

अदिति के पिता धीरेंद्र लवानिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी 8 अक्तूबर को आगरा से फरीदाबाद इंटरव्यू देने आई थी। 10 अक्तूबर की सुबह उन्हें होटल में बेटी का शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद वह परिवार के साथ फरीदाबाद पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत दी। पिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि हेमेन्द्र शर्मा ने उनकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने और अदिति का मोबाइल व लैपटॉप बरामद करने की मांग की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पिता की शिकायत पर प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed