फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR against school management and a teacher for allegedly beating a student

Faridabad News: छात्र को पीटने के आरोप में स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका पर प्राथमिकी

Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
FIR against school management and a teacher for allegedly beating a student
सरूरपुर के बीआर पब्लिक स्कूल की घटना, पिता की शिकायत पर कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरूरपुर स्थित बीआर पब्लिक स्कूल में होमवर्क पूरा न करने पर नौ वर्षीय छात्र की पिटाई के आरोप में शिक्षिका पारुल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बच्चे के पिता कुलदीप की शिकायत पर मुजेसर थाना पुलिस ने एक नवंबर को कार्रवाई की है।
कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा 31 अक्तूबर को स्कूल गया था। आरोप है कि सुबह करीब नौ बजे शिक्षिका पारुल ने होमवर्क पूरा न करने पर उसकी पिटाई की। इस पिटाई से बच्चे के कान से खून आने लगा। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान भी पड़ गए। पिता के अनुसार, बच्चे को यह भी धमकाया गया कि यदि उसने घर पर इस बारे में बताया तो उसे अगले दिन से स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। बच्चा ठीक से सुन और खाना भी नहीं खा पा रहा था।
विज्ञापन

मुजेसर थाना पुलिस ने एक नवंबर को जेजे एक्ट की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बच्चे का बीके अस्पताल में मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट में एक चोट दर्ज की गई थी। डॉक्टर ने ईएनटी विशेषज्ञ की राय लेने की सलाह दी। एक नवंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे की काउंसिलिंग भी कराई गई। शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और काउंसिलिंग के आधार पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed