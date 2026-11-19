पापी पिता: बाइक सिखाने के बहाने बेटी को सुनसान जगह ले गया पिता, यौन उत्पीड़न का आरोप; पहले भी कर चुका ऐसी हरकत
महिला ने बताया कि पति ने पहले भी ऐसी हरकत की थी। थाना सेक्टर-58 पुलिस ने 18 नवंबर को बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर-
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13 वर्षीय बेटी को बाइक सिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने शिकायत में पिता पर पहले भी बेटी के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। मां निजी कंपनी में कार्यरत हैं। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि पहले बेटी ने उन्हें बताया था कि पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी। पूछने पर आरोपी ने गलती मानते हुए आगे ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया था। डर के कारण महिला ने उस समय शिकायत नहीं की। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी बेटी के साथ मारपीट करता था।
महिला के अनुसार, 12 नवंबर की रात आरोपी ने बेटी से कहा कि घर में दो बाइक खड़ी हैं, फिर भी वह राशन लेने पैदल जाती है। इसके बाद वह उसे बाइक सिखाने के बहाने साथ ले गया। करीब चार बजे आरोपी अकेला घर लौटा। मां ने बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने बेटी को मार दिया है। बाद में बेटी घर पहुंची और मां को बताया।
बेटी ने बताया कि पिता उसे बाइक पर घुमाने के बाद सुनसान जगह ले गया था। वहां उसने उस पर किसी लड़के के साथ संबंध होने का आरोप लगाया और उसके साथ जबरदस्ती की। आरोप है कि आरोपी ने घटना बताने पर मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह बेटी को एक ऊंची दीवार पर बैठाकर दूर चला गया। मौका पाकर बेटी वहां से भाग निकली और लोगों से घर का रास्ता पूछकर पहुंची
शिकायत के अनुसार, मां ने आरोपी से बेटी के साथ ऐसा करने का कारण पूछा तो वह घर से भाग गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि थाना सेक्टर-58 पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।