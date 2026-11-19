13 वर्षीय बेटी को बाइक सिखाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने शिकायत में पिता पर पहले भी बेटी के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। मां निजी कंपनी में कार्यरत हैं। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि पहले बेटी ने उन्हें बताया था कि पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी। पूछने पर आरोपी ने गलती मानते हुए आगे ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया था। डर के कारण महिला ने उस समय शिकायत नहीं की। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी बेटी के साथ मारपीट करता था।

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