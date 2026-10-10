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Faridabad News: एमएसपी से कम भाव पर बाजरा बेचने को मजबूर किसान

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:56 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:56 PM IST

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