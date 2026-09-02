Faridabad News: नकली एशियन पेंट्स बनाने वाली फैक्टरियों का खुलासा

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने डबुआ कॉलोनी और भाखरी क्षेत्र में नकली एशियन पेंट्स बनाने वाली फैक्टरियों का खुलासा किया है। कंपनी की ओर से अधिकृत जांच प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने दो दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नकली पेंट की 79 भरी हुई बाल्टियां और 154 खाली बाल्टियां बरामद की हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ढक्कन, लॉक और हैंडल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।1 सितंबर को अपराध शाखा एनआईटी की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डबुआ कॉलोनी में रामपाल भड़ाना के मकान के पास बनी दुकान में एशियन पेंट्स कंपनी के नाम और पैकेजिंग का इस्तेमाल कर नकली पेंट बेचा जा रहा है। सूचना के बाद कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि राजेश कुमार को मौके पर बुलाया गया। राजेश कुमार एसजीएस आईपीआर कंसल्टेंसी एलएलपी में असिस्टेंट मैनेजर इन्वेस्टिगेशन के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने अलग-अलग उत्पादों के 15 नमूने जांच के लिए लिए।इसके बाद टीम भाखरी गांव में डबुआ-भाखरी रोड स्थित दूसरी दुकान पर पहुंची। जहां से बरामद सामान को आठ प्लास्टिक कट्टों में सील कर कब्जे में लिया गया है। कंपनी प्रतिनिधि का आरोप है कि नकली पेंट बेचकर कंपनी के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान के साथ ग्राहकों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि कंपनी की ओर से दिए गए प्राधिकरण और अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।