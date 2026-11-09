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Faridabad News: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से इंजीनियर की मौत

Mon, 09 Nov 2026 10:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:42 PM IST
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Engineer killed after being hit by a speeding vehicle
गुरुग्राम से लौटते समय हुआ हादसा, प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 25 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर ईशान शर्मा की मौत हो गई। गत सात नवंबर को गुरुग्राम से लौटते समय अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ईशान ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्यरत थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में माता-पिता ही हैं। ईशान के पिता संजीव शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि गत सात नवंबर को शाम करीब पांच बजे ईशान अपनी मोटरसाइकिल से गुरुग्राम से फरीदाबाद लौट रहे थे। बायोटेक कॉलेज के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में ईशान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके से गुजर रहे एक राहगीर ने घायल ईशान को निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक तेलुराम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। संजीव शर्मा की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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