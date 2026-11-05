Faridabad News: कर्मचारियों ने कंपनी के अंदर बोनस को लेकर विरोध जताया

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फरीदाबाद। सेक्टर-37 में एक एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर बोनस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया। इसका पता चलने पर श्रम विभाग और सराय ख्वाजा थाना पुलिस पहुंच गई। श्रम विभाग के दखल के बाद कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच समझौता हो गया। इसके बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। सराय ख्वाजा थाना एसएचओ राकेश मलिक ने बताया कि कंपनी परिसर के अंदर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया था। बाद में उनका समझौता हो गया था।