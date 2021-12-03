Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Employees staged a protest against the arrest of teacher leaders.

Faridabad News: अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Tue, 17 Nov 2026 01:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Employees staged a protest against the arrest of teacher leaders.
अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग उठाई, 12 दिसंबर की रैली में हरियाणा से 25 हजार कर्मचारी होंगे शामिल
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सेक्टर-12 स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने और न्यायालय के फैसलों को लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान करतार सिंह ने की।

संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि अतिथि अध्यापकों के मामले में सरकार की ओर से जारी स्पीकिंग ऑर्डर न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। इसे वापस लेकर सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी कर्मचारी वर्ग की आवाज दबाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


शास्त्री ने बताया कि 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी रैली आयोजित होगी। इसमें हरियाणा से 25 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। रैली में पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक, आठवें वेतन आयोग का लाभ देने, नए पद सृजित करने और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि रैली में कर्मचारियों की भागीदारी के पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान सुभाष देशवाल, वीरेंद्र, दिगंबर डागर, बलबीर सिंह बालगोहर सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed