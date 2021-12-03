Faridabad News: उधार दिए रुपये मांगने पर बुजुर्ग से मारपीट

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। उधार दिए तीन लाख रुपये वापस मांगने गए बुजुर्ग किसान पर सरिये से हमला और मारपीट कर जांघ की हड्डी तोड़ने का आरोप है। घटना नौ सितंबर की रात सोहना रोड स्थित परम धर्म कांटा के पास हुई।आरोप है कि रुपये मांगने पर मनोज, आलोक और उनके साथ मौजूद 4-5 अन्य लोगों ने राजबीर सैनी से लात-घूंसों से मारपीट की थी। इसके बाद मनोज ने लोहे के सरिये से उनकी जांघ पर वार किया। मेडिकल और एक्स-रे रिपोर्ट में फ्रैक्चर की पुष्टि के बाद मुजेसर थाना पुलिस ने 27 सितंबर को 7 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सरूरपुर निवासी सतपाल सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता राजबीर सैनी खेतीबाड़ी करते हैं। आरोप है कि सोहना रोड स्थित परम धर्म कांटा पर पिकअप की बॉडी बनाने का काम करने वाले मनोज और आलोक ने करीब 8-9 महीने पहले व्यापार के लिए उनसे 3-4 लाख रुपये उधार लिए थे। 2-3 महीने में रकम लौटाने का भरोसा दिया था। रुपये वापस नहीं मिलने पर दोनों ने तीन लाख रुपये का चेक दिया और नौ सितंबर को नकद भुगतान करने की बात कही थी। शिकायत के अनुसार, नौ सितंबर की रात करीब आठ बजे राजबीर रुपये लेने पहुंचे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल जांच और एक्स-रे रिपोर्ट में उनकी जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर मिला।