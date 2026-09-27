फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Drones will be used for surveillance to curb incidents of stubble burning.

Faridabad News: पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए ड्रोन से की जाएगी निगरानी

Sun, 27 Sep 2026 12:34 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Drones will be used for surveillance to curb incidents of stubble burning.
विभाग ने मुख्यालय से छह ड्रोन की मांग की
विज्ञापन

भूपेश जोशी
फरीदाबाद।
जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी व्यवस्था सख्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने मुख्यालय से छह ड्रोन की मांग की है। ड्रोन उपलब्ध होने के बाद जिले के छह गांवों में खेतों की निगरानी की जाएगी। विभाग का मानना है कि ड्रोन से बड़े क्षेत्र पर नजर रखना आसान होगा और पराली जलाने की घटनाओं की तत्काल जानकारी मिल सकेगी।

कृषि विभाग के अनुसार जिले में करीब 25 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि है। धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी पराली बच जाती है। कई बार किसान अगली फसल की तैयारी के लिए पराली में आग लगा देते हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ता है। इसी को देखते हुए विभाग की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है।
विज्ञापन


छह गांव में होगी ड्रोन से निगरानी

ड्रोन के माध्यम से नेकपुर, अलावलपुर (धौज), शेरपुर खादर, छांयसा, करनेरा और मोहना गांवों की निगरानी की जाएगी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार खेत-खेत जाकर निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में ड्रोन से पराली जलाने वालों की पहचान कर समय पर कार्रवाई करना आसान होगा। विभाग किसानों को फसल अवशेष न जलाने और वैकल्पिक प्रबंधन के लिए जागरूक कर रहा है। पिछले साल जिले में पराली जलाने के दो मामले सामने आए थे। इनमें एक शेरपुर खादर और दूसरा करनेरा गांव का था। ड्रोन मिलने के बाद निगरानी और सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


-

वर्जन-

पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यालय से छह ड्रोन की मांग की गई है। ड्रोन मिलने के बाद चिन्हित गांवों में नियमित निगरानी की जाएगी। इससे खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की तुरंत जानकारी मिलेगी और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।- आनंद प्रकाश, तकनीकी सहायक, कृषि विभाग




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें