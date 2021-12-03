Faridabad News: बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने उमस से दिलाई राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फरीदाबाद। शुक्रवार सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद करीब 10 बजे कुछ देर के लिए बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को पिछले कई दिनों से जारी गर्मी व उमस से राहत मिली। सुबह बारिश शुरू होने के बाद शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोग बारिश के बाद राहत महसूस करते नजर आए।शहर के कई इलाकों में कुछ देर तक बारिश हुई। वहीं, मोहना क्षेत्र में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक बरसात दर्ज की गई। बारिश के कारण सड़कों पर भी कुछ जगह पानी जमा हो गया। हालांकि, बारिश रुकने के बाद दोपहर में कुछ समय के लिए धूप निकल आई। इससे उमस फिर बढ़ी, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण लोगों को पहले के मुकाबले गर्मी कम महसूस हुई।शाम के समय मौसम ने एक बार फिर करवट ली और कुछ देर बूंदाबांदी हुई। इससे दिनभर गर्मी से परेशान लोगों को दोबारा राहत मिली। मौसम में बदलाव के कारण लोगों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया।मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।