फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Drinking water will be supplied via government tankers in Sanjay Colony and surrounding areas.

Faridabad News: संजय कॉलोनी और आसपास के इलाकों में सरकारी टैंकरों से होगी पेयजल आपूर्ति

Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Drinking water will be supplied via government tankers in Sanjay Colony and surrounding areas.
नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की, लोगों को मिलेगी राहत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद।
वार्ड नंबर-4 की संजय कॉलोनी और आसपास के इलाकों में पेयजल किल्लत से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम अगले महीने से इन क्षेत्रों में सरकारी टैंकरों से पेयजल आपूर्ति शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जलापूर्ति से वंचित और अधिक जरूरत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर टैंकर भेजे जाएंगे।

सेक्टर-23 स्थित संजय कॉलोनी, सेक्टर-52 समेत आसपास के इलाकों में हर साल गर्मियों में पानी की समस्या गंभीर हो जाती है। क्षेत्र में रोजाना करीब 28 एमएलडी पानी की मांग है, जबकि करीब 15 एमएलडी ही सप्लाई हो पाती है। इसके चलते कई इलाकों में एक सप्ताह तक पानी नहीं पहुंचता। मजबूरी में लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। एक परिवार को रोजाना करीब 100 रुपये तक पानी खरीदने पर खर्च करने पड़ रहे हैं। इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित पानी नहीं मिलने के बावजूद उन्हें पानी का टैक्स भी देना पड़ रहा है।
विज्ञापन


चार महीने तक चलेगी वैकल्पिक व्यवस्था

नगर निगम की ओर से पांच हजार लीटर क्षमता वाले टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था पर करीब 6.25 लाख रुपये खर्च होंगे और चार महीने तक टैंकरों से वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति की जाएगी। जरूरत के अनुसार टैंकर प्रभावित गलियों और इलाकों में भेजे जाएंगे, ताकि लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्जन-

वार्ड नंबर-4 में पेयजल समस्या को देखते हुए पांच हजार लीटर क्षमता के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चार महीने तक चलने वाली इस व्यवस्था से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी।- ओमबीर सिंह, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed