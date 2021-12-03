Faridabad News: सरकारी भवनों और परियोजनाओं पर जलेंगे दीये
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
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फरीदाबाद। हरियाणा सरकार की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान-2026 चलाया जाएगा। अभियान के तहत 17 सितंबर की शाम जिले के सरकारी कार्यालयों और वर्ष 2014 से 2026 के बीच तैयार की गई सरकारी इमारतों व परियोजनाओं पर दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय और अधीनस्थ सभी सरकारी भवनों में दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित करवाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आशीर्वाद हैशटैग के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।संवाद
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अतिरिक्त उपायुक्त एवं सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय और अधीनस्थ सभी सरकारी भवनों में दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजित करवाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आशीर्वाद हैशटैग के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए हैं।संवाद
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