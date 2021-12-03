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फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहीं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अंशु सिंह का तबादला कर दिया गया है। अब वह गुरुग्राम स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में उपनिदेशक के पद पर कार्यभार संभालेंगी। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में यह नियुक्ति की गई है। तबादला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अंशु सिंगला के तबादले के बाद जिले में नए जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। संवाद