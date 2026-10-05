बालों में च्युंगम चिपकाने की सजा मौत: 13 साल के कन्नू का बेरहमी से कत्ल, चार दिन से गुस्से में था कातिल किशोर

पिता करते हैं कबाड़ की फेरी, दिवाली के बाद थी बड़े बेटे की शादी

मूल रूप से अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले यामिन का परिवार करीब पांच साल पहले सेक्टर-56 आशियाना फ्लैट्स के ब्लॉक नंबर-14 में रहने आया था। यामिन कबाड़ की फेरी लगाकर परिवार का गुजर-बसर करते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आरोपी किशोर के पिता भी कबाड़ का ही काम करते हैं और दोनों परिवार एक ही इलाके में रहते हैं। कन्नू तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसके बड़े भाई आमिर की दिवाली के बाद शादी तय हुई है, जिसके घर में ढोल-नगाड़े बजने थे, वहां अब मातम पसरा हुआ है। कन्नू की एक छोटी बहन चाहत (1 वर्ष) भी है। कन्नू के चाचा इकबाल ने बताया कि घटना की सूचना पड़ोसियों ने फोन पर दी, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले गए।