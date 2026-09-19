फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Dilapidated roads in Ajay Nagar causing commuting difficulties.

Faridabad News: अजय नगर में जर्जर सड़कें, आवाजाही में हो रही परेशानी

Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Dilapidated roads in Ajay Nagar causing commuting difficulties.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। पल्ला इलाके के अजय नगर में जर्जर सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। कई जगह सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को गड्ढों के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह-जगह उखड़ी हुई परत भी दिखाई देती है। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें खराब होने के कारण रोजमर्रा के काम के लिए निकलना भी मुश्किल हो गया है। सुबह और शाम के समय जब सड़कों पर आवाजाही अधिक रहती है, तब वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ता है। कई स्थानों पर गड्ढों की वजह से वाहन अचानक धीमे करने पड़ते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। वहीं दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों के कारण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश होने पर समस्या और बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भरने के बाद उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी से निकलना पड़ता है।
विज्ञापन

अजय नगर निवासी हेमंत ने बताया कि सड़कों की हालत काफी समय से खराब है। रोज इसी रास्ते से आना-जाना होता है। गड्ढों की वजह से वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। वहीं स्थानी निवासी निवासी केतन ने बताया कि सड़कें खराब होने से पैदल निकलने में भी काफी दिक्कत होती है। गड्ढों और उखड़ी सड़कों के कारण बच्चों और बुजुर्गों को संभलकर चलना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जहां भी सड़कें खराब हैं, विभाग उनकी मरम्मत करवाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।
- अजय पंघाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed