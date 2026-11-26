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फरीदाबाद। सेक्टर-2 में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। पानी की अनियमित आपूर्ति से स्थानीय निवासियों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हो रही है। समस्या को लेकर सेक्टर के निवासियों ने बैठक की। इसमें समस्या पर चर्चा कर प्रशासन से जल्द समाधान कराने की मांग की गई। सेक्टर-2 के महासचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने बताया कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। सेक्टर-2 को रैनीवेल पाइपलाइन से जोड़कर पेयजल संकट का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। इससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि आने वाले समय में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से पेयजल आपूर्ति का समय निर्धारित करने की मांग की। साथ ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की भी मांग की।