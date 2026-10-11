Faridabad News: देहरादून की एसी बस अब एक्सप्रेसवे से चलेगी

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बल्लभगढ़। शहर के बल्लभगढ़ बस डिपो से देहरादून जाने वाली एसी बस के रूट में बदलाव किया गया है। अब यह बस दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से होकर संचालित होगी। नए रूट से यात्रियों को सुविधाजनक सफर मिलने और बस में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।बल्लभगढ़ बस डिपो से प्रतिदिन करीब 150 बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं। इनमें देहरादून जाने वाली एसी बस भी शामिल है। यह बस सुबह साढ़े नौ बजे डिपो से रवाना होती है और एनआईटी डिपो के रास्ते आगे जाती है। पहले बस दिल्ली से रुड़की होते हुए देहरादून पहुंचती थी। रास्ते में कई स्थानों पर रुकने और स्थानीय मार्गों से गुजरने के कारण सफर में अधिक समय लगता था। इस वजह से बस को अपेक्षित यात्री नहीं मिल पा रहे थे।अब दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से संचालन होने पर यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। यह मार्ग अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। नए रूट से एसी बस सेवा अधिक उपयोगी होने के साथ रोडवेज को भी लाभ मिलने की संभावना है।