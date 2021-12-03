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अवैध कटाई का सटीक आंकड़ा जुटाने के लिए वन विभाग ने आईएफएस अधिकारी की अध्यक्षता में नौ अधिकारियों और कर्मचारियों की समिति गठित की है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को अवैध कटाई का सही आंकड़ा जुटाने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। तीन आईएफएस और दो एचएफएस अधिकारियों सहित फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह के 12 कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों की गिनती और मार्किंग की।गौरतलब है कि मामला केंद्र सरकार की क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा स्कीम) के तहत अलीपुर शिकारगाह गांव की करीब 20 एकड़ खाली आरक्षित वन भूमि पर पौधारोपण की तैयारी से जुड़ा है। नियमानुसार यहां केवल छोटी झाड़ियों की छंटाई और जमीन तैयार की जानी थी। आरोप है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से विलायती कीकर समेत अन्य प्रजातियों के हजारों पेड़ कटवा दिए। लकड़ी ट्रकों में भरकर नूंह की पुन्हाना मंडी में बेचने के लिए पहुंचाई गई। गौरतलब है कि 13 नवंबर को फरीदाबाद और नूंह वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुन्हाना में छापेमारी कर चार आरा मशीनें सील की थीं। लकड़ी से लदी सात गाड़ियों को कब्जे में लेकर निगरानी शुरू की गई थी। मौके से सरकारी पेड़ों की भारी मात्रा में लकड़ी भी बरामद हुई थी।प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर रेंज अधिकारी अफजल खान और फॉरेस्ट अधिकारियों अंकित व संदीप को निलंबित किया गया था। अब निगरानी में विफलता के आधार पर जिला वन अधिकारी झालकार उयाके पर कार्रवाई हुई है। 18 नवंबर को जारी आदेश में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।