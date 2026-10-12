Faridabad News: डीएवी कॉलेज ने जीते दो पुरस्कार

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फरीदाबाद। दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों के बीच आठ से 10 अक्तूबर तक आयोजित तीन दिवसीय अंतर-महाविद्यालयीन सांस्कृतिक उत्सव ‘लॉ फिएस्टा’ में डीएवी सेंटेनरी कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज ने ग्रुप डांस में दूसरा स्थान और रैंप वॉक में बेस्ट थीम अवार्ड हासिल किया। विद्यार्थियों ने डिबेट, ग्रुप डांस, रैंप वॉक और सोलो डांस प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ग्रुप डांस टीम रनर-अप रही। वहीं, बीकॉम के छात्र लकी तयाल को रैंप वॉक में रचनात्मकता और आत्मविश्वास के लिए बेस्ट थीम अवार्ड मिला। ईएमए सेल की कन्वीनर डॉ. आरती कुमारी और डिप्टी कन्वीनर डॉ. निशा सिंह के निर्देशन में विद्यार्थियों ने तैयारी की। दल का नेतृत्व रचना कसाना ने किया। प्राचार्य डॉ. नरेंद्र कुमार ने विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। संवाद