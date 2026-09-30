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Faridabad News: अवैध खनन पर शिकंजा...रात में संवेदनशील मार्गों पर बढ़ेगी निगरानी

Wed, 30 Sep 2026 11:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:22 PM IST
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Crackdown on illegal mining... Surveillance on sensitive routes to be stepped up at night.
विभाग आपसी समन्वय से तत्काल कार्रवाई करें : एडीसी
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। जिले में अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब संबंधित विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बुधवार को खनन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों और परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

एडीसी ने कहा कि यमुना क्षेत्र से अवैध रूप से रेत लाकर फरीदाबाद के रास्ते परिवहन किए जाने की शिकायतों पर विशेष नजर रखी जाए। रात के समय ऐसे वाहनों की आवाजाही की आशंका को देखते हुए संवेदनशील मार्गों और संभावित प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन या खनन सामग्री के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर विभाग आपसी समन्वय से तत्काल कार्रवाई करें।
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बैठक में अवैध खनन के मामलों, जब्त वाहनों, जुर्माना वसूली और न्यायालय में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। एडीसी ने जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ समन्वय कर वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए।
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एडीसी ने जिले में नए विकसित हो रहे अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान कर मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। बिना अनुमति खनन सामग्री का भंडारण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों, परिवहन मार्गों और डंपिंग स्थलों की नियमित जांच पर जोर दिया। बैठक में बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, फरीदाबाद एसडीएम डॉ. हनी बंसल, बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, आरटीए सचिव मुनीश सहगल सहित खनन, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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