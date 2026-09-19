Faridabad News: स्टिल्ट पार्किंग में दुकान खोलने पर निगम ने की कार्रवाई, सील

फरीदाबाद। एनआईटी-5 स्थित फ्रूट गार्डन में नगर निगम की टीम ने स्टिल्ट पार्किंग में अनधिकृत रूप से किए गए निर्माण के कारण दुकान को सील कर दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार, हाउस नंबर 20/21 में स्टिल्ट पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर दुकान खोलकर उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, भवन में स्टिल्ट पार्किंग के लिए छोड़े गए स्थान का इस्तेमाल वाहनों की पार्किंग के बजाय दुकान संचालित करने के लिए किया जा रहा था। इससे स्वीकृत भवन योजना और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था के उल्लंघन की स्थिति बन रही थी। स्थानीय स्तर पर इस तरह स्टिल्ट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने से पार्किंग की उपलब्धता प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसी आधार पर निगम की संबंधित शाखा ने कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया और भवन मालिक को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों का कहना है कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद अब भवन मालिक के लिए सील किए गए स्थान का इस्तेमाल नियमों के अनुरूप करना होगा। अधिकारियों के अनुसार, शहर में स्टिल्ट पार्किंग और अन्य निर्धारित उपयोग वाली जगहों पर अनधिकृत निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।