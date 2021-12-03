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Faridabad News: काम पर लौटे निगम कर्मचारी, सड़कों और गलियों में की सफाई

Sun, 13 Sep 2026 12:23 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:23 AM IST
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Corporation employees returning to work, cleaning roads and streets
कर्मचारियों की 16 मांगों को पूरा करने का मिला है आश्वासन, लोगों को गंदगी और दुर्गंध से राहत की उम्मीद
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गंदगी से जूझ रहे शहरवासियों को शनिवार को बड़ी राहत मिली। सरकार के साथ मांगों पर सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। सुबह निर्धारित हाजिरी प्वाइंट पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई शुरू कर दी। सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों की गलियों में जमा कूड़े को उठाया गया, वहीं छोटी नालियों से कीचड़ और गंदगी भी निकाली गई।

एनआईटी क्षेत्र के तिकोना पार्क में करीब 1000 गज भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ करीब 100 कर्मचारियों की विशेष टीम ने सफाई अभियान चलाया। मुजेसर गांव, चावला कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद में भी विशेष सफाई अभियान चलाए गए। कर्मचारियों ने सड़कों और गलियों की सफाई के साथ जगह-जगह फैला कचरा उठाया।
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सफाई कर्मचारी नेता बलबीर बालगुहेर ने बताया कि सरकार के साथ वार्ता में कर्मचारियों की 16 मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि 36 दिनों की हड़ताल से प्रभावित सफाई व्यवस्था को सामान्य करने के लिए कर्मचारी पूरी ताकत से जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले शहर को साफ-सुथरा बनाने के लक्ष्य के साथ अभियान को और तेज किया जाएगा।
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नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर सफाई विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और तोड़फोड़ विभाग की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चला रही हैं। निगमायुक्त ने कहा कि सफाई कर्मचारी नगर निगम के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके योगदान से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कर्मचारियों से नियमित सफाई सुनिश्चित करने और नागरिकों से भी स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की।
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