Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Container truck crashes into tree and engine; two injured

Faridabad News: पेड़ और इंजन से टकराया कंटेनर, दो घायल

Mon, 09 Nov 2026 10:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Container truck crashes into tree and engine; two injured
फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड क्षेत्र के लक्कड़पुर इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात एक तेज रफ्तार कंटेनर पेड़ और रेलवे इंजन से टकरा गया। इस हादसे में कंटेनर चालक तथा एक बाइक सवार घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक केबिन में फंस गया था। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। ग्रीनफील्ड चौकी प्रभारी कृपाराम ने बताया कि पुलिस को हेल्पलाइन 112 से हादसे की सूचना मिली। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है, इसलिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed