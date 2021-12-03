{"_id":"6ab81388e811eb721e088bc4","slug":"construction-of-the-international-science-centre-is-progressing-rapidly-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-81118-2026-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: तेजी से चल रहा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान भवन का निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: तेजी से चल रहा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान भवन का निर्माण

नोएडा ब्यूरो

Updated Sun, 27 Sep 2026 12:18 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 12:18 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

