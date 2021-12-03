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रक्तचाप बढ़ा मिलने पर चिकित्सक दे रहे नियमित जांच और उपचार की सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत के साथ गर्भ में पल रहे शिशु का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस दौरान रक्तचाप बढ़ने की समस्या मां और बच्चे दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बीके अस्पताल की स्त्री रोग ओपीडी में प्रसव पूर्व जांच के लिए पहुंच रहीं गर्भवती महिलाओं में जांच के दौरान हाई बीपी के मामले भी सामने आ रहे हैं। चिकित्सक ऐसी महिलाओं को नियमित जांच कराने और रक्तचाप पर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं।चिकित्सकों का कहना है कि गर्भावस्था में हाई बीपी की समस्या को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर पड़ने के साथ समय से पहले प्रसव का खतरा भी रहता है। वहीं, मां को प्रीक्लेम्पसिया जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। तेज सिरदर्द, आंखों के सामने धुंधलापन और चेहरे या हाथों में अचानक सूजन इसके चेतावनी संकेत हो सकते हैं।गांधी कॉलोनी निवासी कविता ने बताया कि पिछले दो दिनों से मुझे हल्का चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही थी, साथ ही बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था। ऐसे में बिना कोई जोखिम लिए मैं तुरंत प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल आई हूं। वहीं, राजीव कॉलोनी निवासी, सपना ने बताया कि कल से पैरों में सूजन और हल्का पेट दर्द महसूस हो रहा था। गर्भावस्था के दौरान अपनी और बच्चे की सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अपर्णा गुप्ता का कहना है कि गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। इस दौरान बीपी समेत जरूरी स्वास्थ्य जांच की जाती हैं। रक्तचाप बढ़ा मिलने पर महिला की स्थिति के अनुसार उपचार और निगरानी की जाती है, ताकि मां और गर्भस्थ शिशु को किसी तरह की परेशानी से बचाया जा सके।