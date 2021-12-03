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Faridabad News: बादलों ने कम किया गर्मी का असर, अगले तीन दिन बारिश के आसार

Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:55 AM IST
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Clouds have eased the heat; rain is likely over the next three days.
मंगलवार को 32 डिग्री रहा अधिकतम तापमान, बिना बरसे ही छंट गए बादल
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। शहर में मंगलवार को गर्मी का असर जारी रहा, लेकिन दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को तेज धूप से राहत मिली। बादलों के कारण गर्मी का एहसास कम रहा। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन दिनभर बादल छाए रहने के बावजूद बारिश नहीं हुई और शाम तक बादल बिना बरसे ही छंट गए।

मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। बीच-बीच में हवा चलने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि, बारिश नहीं होने के कारण उमस का असर बना रहा। दोपहर के समय लोगों को गर्मी महसूस हुई, लेकिन तेज धूप नहीं निकलने से राहत रही।
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मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है।
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। किसानों और आम लोगों को भी बारिश का इंतजार है। हालांकि, बारिश की तीव्रता और स्थान को लेकर स्थिति मौसम के बदलाव पर निर्भर करेगी।
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