संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। लक्कड़पुर में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष ने तलवार से हमला किया, जिसमें मां-बेटा घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है।लक्कड़पुर निवासी मुकेश (35) ने पुलिस को बताया कि वह घर में खाना खा रहे थे। उनके घर के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी गेंद सरदार सिंह के दरवाजे पर जा लगी। आरोप है कि इससे नाराज होकर सरदार सिंह ने बच्चों को गाली देना शुरू कर दिया। मुकेश ने बच्चों को गाली देने का विरोध किया और सरदार सिंह को समझाने का प्रयास किया। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई। इसके बाद सरदार सिंह के परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर मुकेश और उनकी मां से मारपीट की और तलवार से हमला किया। मारपीट में मुकेश और उनकी मां को चोटें आईं, जिसके बाद परिजन उन्हें बीके अस्पताल ले गए। सूचना मिलने पर दयालबाग चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दयालबाग चौकी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। तलवार से हमले के आरोपों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।