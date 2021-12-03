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फरीदाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई और जागरूकता अभियान चलाया। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तिगांव में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. गजेंद्र अधाना ने विद्यार्थियों को कृमि संक्रमण के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट के कीड़े बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए एल्बेंडाजोल गोली का सेवन और स्वच्छता जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ईंट-भट्ठों और झुग्गी-बस्तियों में भी परिवारों को अभियान से जोड़ा। अभिभावकों को बच्चों को दवा खिलाने की अनिवार्यता समझाई गई। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग, विद्यालयों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समन्वय से संचालित हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाना और उनके स्वस्थ शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। संवाद