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Faridabad News: सेक्टर-37 में सामूहिक रूप से मनाई छठ

Tue, 17 Nov 2026 01:04 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:04 AM IST
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Chhath celebrated collectively in Sector 37
फरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित रामलीला ग्राउंड में छठ पूजा समिति और आरडब्ल्यूए के संयुक्त सहयोग से आयोजित छठ महापर्व का सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ समापन हुआ। इस दौरान करीब 250 से 300 श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया। व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सेक्टर-37 में पहली बार सामूहिक रूप से छठ महापर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, सराय ख्वाजा थाना प्रभारी राकेश मलिक और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुशील यादव सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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