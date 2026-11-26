विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। भूपानी स्थित रावल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 88वें पीसीके कप मुकाबले में सेंट्रल जीएसटी ने एसएफसीसी को पांच विकेट से हरा दिया। शानदार गेंदबाजी करने वाले दिग्विजय तिवारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसएफसीसी की टीम 19 ओवर में 139 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। प्रतीक ने 34, विशु ने 25 और तरुण भट्ट व हेम सती ने 14-14 रन बनाए। सेंट्रल जीएसटी की ओर से दिग्विजय तिवारी ने चार और धीरज ने तीन विकेट झटके। आरोही को एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर 143 रन बना लिए। नरेंद्र यादव ने 44, चंद्रशेखर ने 27 और दिनेश कुमार ने 25 रन का योगदान दिया। एसएफसीसी की ओर से अनुज भारद्वाज ने दो, जबकि कुशाग्र, विशाल वासुदेव और संतोष सांवल ने एक-एक विकेट लिया।

- दिग्विजय तिवारी बने मैन ऑफ द मैच, गेंदबाजी में झटके चार विकेट