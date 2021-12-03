Faridabad News: जन्माष्टमी पर जन्मे 17 लड्डू गोपाल, अस्पताल में ही केक काटकर मनाई खुशी

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जन्माष्टमी पर्व पर फरीदाबाद के कई परिवारों के घर लड्डू गोपाल के रूप में खुशियां आईं। शुक्रवार को शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कई बच्चों ने जन्म लिया। इनमें 17 बेटों के जन्म पर परिजनों ने खुशी जताते हुए उन्हें लड्डू गोपाल बताया। बच्चों के जन्म को लेकर अस्पतालों में भी उत्साह का माहौल रहा। कई परिवारों ने नवजात के घर आने की खुशी में अस्पताल में ही केक काटकर खुशियां मनाईं।बीके अस्पताल में जन्माष्टमी के दिन करीब आठ लड़कों ने जन्म लिया। इसके अलावा करीब छह बेटियों का भी जन्म हुआ। बेटों के जन्म पर परिजनों ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन उनके घर स्वयं लड्डू गोपाल आए हैं। नवजात को लेकर परिवार के सदस्यों में खास उत्साह दिखाई दिया। कई परिजनों ने अस्पताल में मिठाई बांटकर खुशी मनाई।निजी अस्पतालों में भी जन्माष्टमी पर बच्चों की किलकारियां गूंजीं। सेक्टर- 20 बी स्थित यथार्थ अस्पताल में तीन लड़कों और एक लड़की ने जन्म लिया। यहां बेटों के जन्म पर परिवारों ने खुशी जताई और इसे जन्माष्टमी का विशेष आशीर्वाद बताया। एशियन अस्पताल में जन्माष्टमी के दिन तीन लड़कियों और एक लड़के का जन्म हुआ। वहीं, एशिया मैरिंगो अस्पताल में एक लड़के और एक लड़की ने जन्म लिया। निजी अस्पतालों में भी नवजात के जन्म को लेकर परिवारों में खुशी का माहौल रहा। इसके साथ ही फोर्टिस अस्पताल में 4 लड़कों और एक लड़की ने जन्म लिया।परिजनों का कहना था कि जन्माष्टमी के दिन बेटे का जन्म उनके लिए बेहद खास है। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन पर घर में बेटे के आने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। कई परिवारों ने नवजात के अस्पताल से घर पहुंचने की तैयारी भी शुरू कर दी। जन्माष्टमी पर अस्पतालों में जन्मे बच्चों को लेकर परिजनों में दिनभर उत्साह बना रहा। परिवार के सदस्य नवजात की तस्वीरें लेते और रिश्तेदारों को फोन कर खुशखबरी देते नजर आए।