सगे भाई ने भाई को दिया धोखा: युवक ने पत्नी के साथ मिलकर रची साजिश, जाली हस्ताक्षर कर बेचा का प्लॉट

टीटू कॉलोनी, मवई निवासी मुकेश राय ने पुलिस को बताया कि उसने जनवरी 2020 में सीकरी क्षेत्र में 10 लाख 12 हजार रुपये में जीपीए के माध्यम से एक प्लॉट खरीदा था। आरोप है कि उसके भाई आनंद भट्ट ने अपनी पत्नी ज्ञानवती के साथ मिलकर साजिश रची। दोनों ने जुलाई 2025 में मुकेश के जाली हस्ताक्षर कर फर्जी इकरारनामा तैयार किया और प्लॉट को सोफ्ता, पलवल निवासी नसीम खान को 12 लाख रुपये में बेच दिया। शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने यह रकम अपने पास रख ली।