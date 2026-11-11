Faridabad News: पटाखे जलाने से रोकने पर पीटा

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फरीदाबाद। इंदिरा नगर में गली में आठ नवंबर की शाम पटाखे जलाने से रोकने पर हुए विवाद में पांच युवकों ने बाप-बेटे पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंदिरा नगर निवासी सुरेश ने बताया कि वह अपने बेटे मोनू के साथ घर के बाहर गली में खड़े थे। इसी दौरान कॉलोनी के दीपक, प्रेम, सुजात, सुभान और लड्डू वहां पटाखे जलाने लगे। सुरेश ने उन्हें गली में पटाखे जलाने से मना किया तो आरोपियों ने मारपीट की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है।