Faridabad News: बारासिंघा ने द बॉडी जोन को हराया

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फरीदाबाद। खेड़ी गुजरान स्थित क्रिकेट मैदान पर बुधवार को बारासिंघा ने द बॉडी जोन को छह विकेट से हराया। द बॉडी जोन ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 176 रन बनाए। अमित कुमार ने 54 रन की पारी खेली। बारासिंघा की तरफ से सौरभ चौधरी ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बारासिंघा की टीम ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सौरभ ने 58 और विवेक शर्मा ने 47 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच सौरभ चौधरी और फाइटर ऑफ द मैच अमित कुमार को घोषित किया गया। संवाद