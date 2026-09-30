Faridabad News: फैंसी लाइटों से रोशन होंगे बल्लभगढ़ के बाजार

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संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। आकर्षक और रोशन बनाने के लिए बल्लभगढ़ के चार बाजारों में फैंसी लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिजली के खंभों को सजावटी रूप दिया जा रहा है। इससे दिन के समय बाजारों की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं रात में बेहतर रोशनी मिलने से दुकानदारों और ग्राहकों को भी सुविधा होगी। मुख्य बाजार के ऊंचा गांव गेट वाले हिस्से में सजावटी लाइट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लाइटों को खंभों पर मजबूत तरीके से फिट किया जा रहा है। वहीं लाइटों के लिए फाउंडेशन और तार बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है। अब फैंसी लाइटें लगाने का काम तेजी से चल रहा है।सीएम विंडो के एनीमेटेड पर्सन राहुल गोयल ने बताया कि चारों बाजारों में 150 से अधिक फैंसी लाइटें लगाई जाएंगी। बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बेहतर रोशनी से बाजारों में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी और आकर्षण भी बढ़ेगा।उन्होंने बताया कि चारों बाजारों में लाइटें लगाने का काम पूरा होने के बाद पहली नवरात्र से इन्हें चालू करने की तैयारी है। लाइटें चालू होने के बाद रात के समय मुख्य बाजार रोशनी से जगमगाएगा। व्यापारियों का कहना है कि इससे बल्लभगढ़ के पुराने बाजार की तस्वीर बदलने के साथ बाजार की पहचान भी और आकर्षक होगी।