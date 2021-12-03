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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Ballabgarh's AQI has reached 319.

Faridabad News: बल्लभगढ़ का एक्यूआई पहुंचा 319

Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:08 AM IST
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Ballabgarh's AQI has reached 319.
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद का बल्लभगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में छठे नंबर पर पहुंच गया है। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 319 दर्ज किया गया। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बल्लभगढ़ ने कई शहरों को पीछे छोड़ दिया है।


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 350 और बहादुरगढ़ का 324 रहा। वहीं, गजरौला 399 एक्यूआई के साथ पहले और बागपत 360 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इन चारों शहरों के बाद फरीदाबाद का बल्लभगढ़ शहर छठे स्थान पर रहा। हालांकि , राहत इस बात की रही की फरीदाबाद शहर का एक्यूआई 106 दर्ज किया गया, जो अन्य जगहों से बेहतर है।
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प्रदूषण मीटर



--

फरीदाबाद - 106



एनआईटी - 179

सेक्टर 11 - 61



सेक्टर 30 - 79

सेक्टर 16 - 73



बल्लभगढ़ - 319

पलवल - 61
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