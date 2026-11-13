Faridabad News: विधिक सेवा सप्ताह के तहत जागरूक किया

विज्ञापन





योग चिकित्सा शिविर का आयोजन



फरीदाबाद। एनआईटी-2 स्थित राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए योग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योग के महत्व और नियमित अभ्यास से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

विज्ञापन

फरीदाबाद। मेवला महाराजपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जरूरतमंद लोगों को न्याय पाने के लिए उपलब्ध कानूनी सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। संवाद