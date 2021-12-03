फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   As soon as darkness falls, traffic begins to crawl in front of the liquor shops.

Faridabad News: अंधेरा होते ही शराब के ठेकों के सामने रेंगने लगता है ट्रैफिक

Sat, 29 Aug 2026 12:05 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
As soon as darkness falls, traffic begins to crawl in front of the liquor shops.
शहर की प्रमुख सड़कों के आस-पास बने ठेकों से यातायात होता है प्रभावित
विज्ञापन

फरीदाबाद। शहर में शाम ढलते ही शराब के ठेकों के आसपास वाहनों की भीड़ बढ़ने लगती है। शराब खरीदने पहुंचने वाले कई लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे या सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। इससे मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है। इससे निपटने के लिए शराब ठेका संचालकों ने अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और न ही पुलिस शराब के ठेकों के सामने सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई करती है।
शहर में अधिकांश शराब के ठेके ऐसे स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जहां आसपास पहले से ही वाहनों का दबाव रहता है। शाम के समय कार्यालय और बाजार से लौटने वाले लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसी दौरान शराब के ठेकों पर भी खरीदारों की संख्या बढ़ने लगती है। ठेकों के सामने पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। सेक्टर-11 में सेक्टर-7, 11 की डिवाइडिंग रोड के पास बने शराब के ठेके के सामने शाम होते ही वाहनों की कतार लगनी शुरू हो जाती है। यहां सड़क पर वाहनों की आवाजाही पहले से अधिक रहती है। शराब खरीदने वाले लोग अपने वाहन सड़क पर खड़े कर देते हैं, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने के लिए सीमित जगह मिलती है। कई बार थोड़ी दूरी तक वाहनों की कतार लग जाती है। एनआईटी-पांच रेलवे रोड पर बने शराब ठेके के सामने भी शाम के समय कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आते हैं। यहां सड़क पर वाहन खड़े होने के कारण यातायात प्रभावित होता है। रेलवे रोड व्यस्त मार्ग होने के कारण थोड़ी सी भी अव्यवस्था से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
विज्ञापन

-------------------
बल्लभगढ़ में भी परेशानी
बल्लभगढ़ में भी शराब के ठेकों के आसपास यातायात प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। बल्लभगढ़-सोहना रोड पर कई शराब के ठेके होने के कारण शाम के समय यहां खरीदारों की आवाजाही बढ़ जाती है। सड़क किनारे खड़े वाहनों से यातायात धीमा पड़ जाता है और कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। इस रोड के आस-पास अलग-अलग स्थानों पर चार शराब के ठेके चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा झाड़सेंतली में ट्रांसपोर्ट नगर, हाईवे की सर्विस रोड, सेक्टर-59 और एल्सन चौक के आस-पास बने शराब के ठेकों के सामने भी ट्रैफिक की रफ्तार थमी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
क्या कहते हैं लोग
दिन में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन शाम होते ही ठेकों के सामने वाहन खड़े होने लगते हैं। इससे वहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार थम जाती है। शराब ठेकों के सामने भी बेहतर ट्रैफिक संचालन के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। - अनिल, बापू नगर

--
शराब के ठेकों के सामने खड़े वाहनों को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। शराब ठेकेदारों को अपने कर्मचारी लगाने चाहिए। पुलिस को शराब ठेका संचालकों को हिदायत देनी चाहिए।- आशीष, सेक्टर-11
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed