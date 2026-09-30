Faridabad News: भवन मालिकों से प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं प्रमाणन की अपील
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:19 PM IST
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सरकारी छूट, ब्याज माफी जैसी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नगर निगम बल्लभगढ़ जोन ने क्षेत्र के भवन मालिकों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन और अपडेशन कराने की अपील की है। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर, पता समेत अन्य विवरण की जांच कर उन्हें सही रखना जरूरी है। किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर समय रहते उसमें सुधार कराया जाए।
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दीपा पब्बी ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में सही जानकारी दर्ज होने से नगर निगम का रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी रहेगा। साथ ही नागरिकों को सरकारी छूट, ब्याज माफी जैसी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी। सही जानकारी दर्ज होने से भविष्य में संपत्ति संबंधी कार्यों के दौरान होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में सही मोबाइल नंबर दर्ज होने पर नगर निगम की महत्वपूर्ण सूचनाएं और संदेश समय पर मिल सकेंगे। संपत्ति की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण तथा अन्य निगम संबंधी कार्यों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आसान होगी।
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निगम ने नागरिकों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की अपील की है। इसके लिए बल्लभगढ़ जोन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नगर निगम बल्लभगढ़ जोन ने क्षेत्र के भवन मालिकों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सेल्फ सर्टिफिकेशन और अपडेशन कराने की अपील की है। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर, पता समेत अन्य विवरण की जांच कर उन्हें सही रखना जरूरी है। किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर समय रहते उसमें सुधार कराया जाए।
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दीपा पब्बी ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में सही जानकारी दर्ज होने से नगर निगम का रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी रहेगा। साथ ही नागरिकों को सरकारी छूट, ब्याज माफी जैसी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी। सही जानकारी दर्ज होने से भविष्य में संपत्ति संबंधी कार्यों के दौरान होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।
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उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी में सही मोबाइल नंबर दर्ज होने पर नगर निगम की महत्वपूर्ण सूचनाएं और संदेश समय पर मिल सकेंगे। संपत्ति की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण तथा अन्य निगम संबंधी कार्यों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आसान होगी।
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निगम ने नागरिकों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार कराने की अपील की है। इसके लिए बल्लभगढ़ जोन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।