Faridabad News: जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नहीं लगे एएनपीआर कैमरे

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बृहस्पतिवार से ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू होनी है। इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर पीयूसीसी की वैधता जांचने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाने हैं, लेकिन 30 सितंबर तक जिले के अधिकांश पंपों पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हो सकी। ऐसे में आदेश लागू होने से एक दिन पहले ही इसकी निगरानी और क्रियान्वयन की तैयारी सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश पर 1 अक्तूबर से एनसीआर में यह व्यवस्था लागू की जानी है।जिले में करीब 116 पेट्रोल पंप हैं और इन पर रोजाना हजारों वाहन ईंधन लेने पहुंचते हैं। जिले में करीब 18 लाख वाहन हैं। इन वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान और पीयूसीसी सत्यापन के लिए 116 एएनपीआर कैमरे लगाए जाने की योजना है। मगर पंप संचालकों का कहना है कि उन्हें कैमरे लगाने और तकनीकी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। बुधवार तक किसी पेट्रोल पंप पर न कैमरे नजर आए और न ही कर्मचारियों को यह स्पष्ट बताया कि पीयूसीसी की जांच किस तकनीक या प्रणाली से होगी।यातायात पुलिस ने जिले में पीयूसीसी नियमों के उल्लंघन पर पिछले आठ माह में 4558 वाहनों के चालान किए हैं। इसके बावजूद अब बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने से रोकने की व्यवस्था लागू होने से पहले निगरानी के लिए जरूरी तकनीकी इंतजाम पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में एक अक्तूबर से नियम लागू होने पर इसकी निगरानी कैसे होगी, यह स्पष्ट नहीं है।जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पूर्व प्रधान मनमोहन गुप्ता ने बताया कि बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने की बात समाचार पत्रों से ही पता चली है। कैमरे कौन लगाएगा, कब तक लगेंगे और नंबर प्लेट स्कैन होने के बाद पीयूसीसी का रिकॉर्ड कैसे सामने आएगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तक प्रशासन का कोई आदेश नहीं मिला है।पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने के संबंध में विभाग को अभी तक कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद विभाग की ओर से उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- मुनीश सहगल, आरटीओ