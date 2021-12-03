Faridabad News: मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और मौका

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करा पाने वाले मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और मौका दिया है। ऐसे पात्र मतदाता अब अपना भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया भी निर्धारित की है।एसडीएम एवं 89-फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की ईआरओ डॉ. हनी बंसल ने बताया कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन वापस प्राप्त नहीं हुए, उन्हें प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सका था। ऐसे मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी में चिह्नित किया गया था। अब इन पात्र मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया है।उन्होंने बताया कि जो मतदाता पहले वाले पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें भरा हुआ और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म एनकेक्सर तथा निर्धारित स्टेटमेंट के साथ जमा करवाना होगा। वहीं, हरियाणा के भीतर अपना निवास स्थान बदल चुके मतदाताओं को एनकेक्सर-सी और निर्धारित स्टेटमेंट संलग्न करना होगा।