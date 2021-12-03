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Faridabad News: 31 अक्तूबर को होगा सर्वजातीय परिचय सम्मेलन

Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 AM IST
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An all-community introduction meet will be held on October 31.
फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन विवाह समिति की ओर से 26वां सर्वजातीय परिचय सम्मेलन 31 अक्तूबर और 1 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं, सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 13 दिसंबर को होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को सेक्टर-19 स्थित समिति के कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के संरक्षक अनिल गुप्ता ने की।
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अनिल गुप्ता ने बताया कि परिचय सम्मेलन अग्रसेन भवन, सेक्टर-19 में आयोजित होगा, जबकि सामूहिक विवाह समारोह सेक्टर-16ए स्थित दशहरा मैदान में होगा। संवाद
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